اخماد حريق في فندق بكربلاء المقدسة

2020/01/09 | 21:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، باخلاء 45 شخصاً غالبيتهم سعوديون باخماد الحريق الذي اندلع في فندق وسط كربلاء المقدسة بالعراق، اليوم الخميس....

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