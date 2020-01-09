2020/01/09 | 21:12 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، باخلاء 45 شخصاً غالبيتهم سعوديون باخماد الحريق الذي اندلع في فندق وسط كربلاء المقدسة بالعراق، اليوم الخميس....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في فندق بكربلاء المقدسة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في فندق بكربلاء المقدسة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في فندق بكربلاء المقدسة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).