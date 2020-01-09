صالح العراقي يحذر من رفع شعار (منريد حصار نريد وطن) في تظاهرات يوم غد

2020/01/09 | 21:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تحذيرا للمتظاهرين من رفع شعار (منريد حصار نريد وطن).

وقال العراقي في منشور على صفحته في الفيسبوك واطعت "الغد برس" عليه "تحذير او قل نصيحة،

اذا تعالت يوم غدٍ مثل هذه الهتافات او حملت مثل هذه اللافتات او وزعت مثل هذه المنشورات او اذيعت مثل هذه المطالب او قرأت مثل هذه الترهات، فستكون ((بداية النهاية)) لتلك الثورة التي بدأ (وعيها) ينحرف عن جادة الصواب".

وتابع "فالعراق عراق رسول الله، والعراق عراق المعصومين، والعراق عراق الاولياء والصالحين، والعراق عراق المراجع والعلماء، والعراق عراق المفكرين والشعراء، والعراق عراق الحضارة والتاريخ، والعراق عراق الحرية والاستقلال والسيادة، ولا مكان للاحتلال والانحلال، فالعراق ليس قندهار ولا شيكاغو، بل العراق عراق الاعتدال".

وارفق العراقي منشوره بالصورة أدناه:

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