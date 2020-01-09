العموم البريطاني يقر بشكل نهائي الموافقة على صفقة الخروج من الاتحاد الأوربي

2020/01/09 | 21:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأقر مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوربي.وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوربي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر من المتوقع أن يمر نص الاتفاق لا سيما بعد حصول جونسون على الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في ديسمبر 2019وتم تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علما أنه سيحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.هذا، ويبقى أن يصادق البرلمان الأوربي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوربي، وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من "الفوضى السياسية" شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على 52 بالمئة من الأصوات.

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