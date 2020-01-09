البرلمان البريطاني يقر بشكل نهائي الخروج من الاتحاد الأوروبي

2020/01/09 | 21:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.وتم تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية

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