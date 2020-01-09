زراعة كربلاء تضع خطتها لتسويق ثلاثة آلاف طن من الذرة الصفراء

2020/01/09 | 21:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مديرية زراعة كربلاء،اليوم الخميس، تسويق أكثر من ثلاثة الاف طن من محصول الذرة الصفراء خلال الموسم الحالي.

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