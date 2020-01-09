التعليم العالي تقرر اصدار التقويم الدراسي البديل للعام الدراسي الحالي 2019-2020

2020/01/09 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، التقويم الدراسي البديل للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي عقدت اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التعليم العالي ا.د قصي السهيل وتقرر استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 12/1/2020، واستنادا الى التعليمات والضوابط النافذة والمعايير العلمية للوزارة وشروط الرصانة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة وبموجب التقويم الجامعي البديل الذي ستصدره الوزارة خلال وقت لاحق، إذ سيشكل هذا التوقيت نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي".

ودعت الوزارة، بحسب البيان "الطلبة الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، كما تدعو الملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية".

وتابع أن "الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل".

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