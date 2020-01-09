2020/01/09 | 21:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابط في استخبارات البنتاغون: إسرائيل اغتالت سليماني لمنع التفاهم الإيراني السعودي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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