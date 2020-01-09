شاهد.. صور من داخل قاعدة

2020/01/09 | 21:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صحفي عراقي اليوم الخميس مجموعة من الصور قال انها لقاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار بعد الرد الصاروخي الايراني على الاعتداء الامريكي الاثم الذ...

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