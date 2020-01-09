اتهام قاضية بمحكمة الأسرة ب*** الجماعي داخل قاعة المحكمة

2020/01/09 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوقفت قاضية بمحكمة الأسرة بولاية كنتاكي الأمريكية عن العمل بعد اتهامها بممارسة الجنس الجماعي داخل قاعة المحكمة ضمن عدة تهم ومخالفات أخرى.وتواجه القاضية دون غينتري اتهامات تتضمن أيضاً استخدام عاملي المحكمة للمساعدة بحملة انتخابها في نوفمبر /تشرين الثاني 2018 والانتقام من العاملين الذين لم يساندوا انتخابها بالإضافة إلى تعاطي الكحول أثناء العمل وتعيين عشيقها […]

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