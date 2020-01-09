اليابان تتصدر والعراق يتذيل قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2020

2020/01/09 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تذيل العراق قائمة اقوى جوازات السفر لعام 2020 تاركا خلفه افغانستان فقط ، في حين تصدرت دول آسيوية المراتب الأولى عالميا، من حيث مكانة جواز السفر لكل بلد مقارنة بغيره في بقية الدول.في المقابل سجلت جوازات السفر الأوروبية تراجعا على مستوى الترتيب، هذا فيما حافظت دول كباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال، على ترتيبها […]

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