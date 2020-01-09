اخماد حادث حريق نشب داخل فندق في كربلاء

2020/01/09 | 21:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، من اخماد حادث حريق نشب داخل فندق رؤيا المكون من 7 طوابق في المحافظ قرب الحرمين الشريفين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "حيث تم اخلاء النزلاء بسلامة وامان من الفندق كان من بينهم 27 سعودي الجنسية و18عراقي، تم اخلائهم جميعاً بسلام وكذلك باشرت فرق اسعاف الدفاع المدني باجراء عمليات الأنعاش لبعض حالات الاختناق وحاليا بصحة جيدة وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".

واضاف ان "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية المتواجد حاليا بموقع الحادث".

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