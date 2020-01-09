ترامب: فرضنا مزيدا من العقوبات على إيران

2020/01/09 | 21:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لكنه لم يذكر تفاصيل.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لقد أُقرت بالفعل، قمنا بزيادتها كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري...وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

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