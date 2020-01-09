التعليم تقرر استئناف الدراسة في الجامعات بدءا من 12 كانون الثاني

2020/01/09 | 21:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، استئناف الدراسة في الجامعات بدءا من 12 كانون الثاني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقدت اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، وتقرر استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 2020/1/12".

واضافت "وذلك استنادا الى التعليمات والضوابط النافذة والمعايير العلمية للوزارة وشروط الرصانة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة وبموجب التقويم الجامعي البديل الذي ستصدره الوزارة خلال وقت لاحق".

وبنيت "إذ سيشكل هذا التوقيت نقطة انطلاق علمية جديدة للطلبة وجامعاتنا العراقية الحكومية والأهلية وبما يضمن اكمال متطلبات السنة الدراسية الحالية حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وعدم خسارة العام الدراسي الحالي".

وتابعت "وبهذه المناسبة تدعو وزارة التعليم العالي الطلبة الأعزاء الى المباشرة والمضي قدما بمشوارهم العلمي، كما تدعو الملاك التدريسي والفني والإداري في الجامعات لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية".

ولفتت الى انه "في ذات الوقت تبين الوزارة ان الجامعات الأخرى التي استمرت بالدوام يستمر عملها بموجب التقويم النافذ وليس البديل".

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