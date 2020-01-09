2020/01/09 | 21:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر المعتصمين في ساحة التحرير، اليوم الاخميس، من رفع أي شعار يخالف مطالبهم، فيما اكدوا ان مالطالبهم تتضمن الاسراع بتكليف شخصية رئيس مجلس الوزراء (المؤقت).

وقال بيان للمعتصمين تلقته "الغد برس"، بخصوص تظاهرات يوم غد الجمعة، اننا ”نجدد ذكر الهدف من تظاهراتنا واعتصامنا، وهو الإصلاح الشامل لما تم تخريبه من قبل احزاب الفساد، وقد تحقق جزءاً منه بفضل الله، وتضحيات الشهداء والجرحى، ودعمكم الوطني، ونحن ننتظر تحقيق هدفنا الاكبر وهو الانتخابات المبكرة“.

واضاف ان ”بعض المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية والاقليمية والدولية، التي تنقل اخبار التظاهرات تقوم بالتركيز على شعارات واغفال شعارات اخرى، تخدم بذلك سياسة حكومات البلد الذي تعمل فيه، وهذا ما تقوم به بعض القنوات المحلية الحزبية في التركيز على بعض النشاطات واغفال اخرى لتشويه صورة التظاهرات.



وعلى اساس ذلك نسترعي انتباهكم ان هذا الفعل يتكرر اليوم بتعاضد اكثر من قبل وسائل الاعلام الداخلي والخارجي والمختلفة في توجهاتها توحدوا في تشويه هدف تظاهرة ١٠ / ١“.

واشار الى ان ”هذه التظاهرة هدفها اعادة التركيز على مطالبنا المحورية وهي الاسراع بتكليف شخصية رئيس مجلس الوزراء (المؤقت) وفق ما ذكرناه في رسالتنا الأخيرة، والتهيئة للانتخابات المبكرة، وابعاد الساحة عن تجاذبات السياسيين، وعن سياسة المحاور التي تعمق وتزيد الفرقة بين العراقيين“.

وتابع البيان ”التحذير من الهتاف أو رفع أي شعار يخالف مطالبنا في النقطة السابقة، لأن هنالك من يحاول ان يندس ليخرب ويحرف مطالبنا الحقة، ولا يخفى على أحد أن الجيوش الالكترونية قد بدأت مسبقا بحملة تشويه من خلال نشر اخبار وبوسترات هزيلة، وإشاعة أن تظاهرات الجمعة ستكون لطرف على حساب طرف آخر، لذلك وضحنا أننا سنكون (عراقيين فقط) ولا هوية أخرى فوقها..



وإذا -لا سامح الله- حصل خرق معين فهو لا يمثلنا ونتبرئ منه امام الله والعراق“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو التحرير يحذرون من رفع أي شعار يخالف مطالبهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو التحرير يحذرون من رفع أي شعار يخالف مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).