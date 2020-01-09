2020/01/09 | 21:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون للمربد: دعوات الصدر لحسم تشكيل الحكومة تهدف لمنع دخول العراق بالفوضى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون للمربد: دعوات الصدر لحسم تشكيل الحكومة تهدف لمنع دخول العراق بالفوضى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون للمربد: دعوات الصدر لحسم تشكيل الحكومة تهدف لمنع دخول العراق بالفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).