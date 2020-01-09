رويترز: موظفون بمطار بغداد واخرون بشركة طيران سورية وفروا معلومات سهلت اغتيال سليماني

2020/01/09 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة رويترز، الخميس (09 كانون الثاني، 2020) بأن موظفين بمطار بغداد وآخرون بشركة طيران ...





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