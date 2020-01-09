هل التوتر بين إيران والولايات المتحدة يؤثر على قطاع النفط في العراق؟

2020/01/09 | 22:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ العراق منذ خمسة أيام، يتظاهر أتباع #الحشد_الشعبي أمام حقول النفط في محافظة #البصرة، مطالبين بطرد العمال الأجانب العاملين في #الشركات_الأميركية والأجنبية، فيما يؤكد مراقبون بأن التوتر بين إيران […]

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