نيجيرفان بارزاني: الجهود مستمرة لإعادة الاستقرار الى العراق

2020/01/09 | 22:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وديفيد شينكر

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