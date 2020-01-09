2020/01/09 | 22:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح موقع ” الفن ” سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان: من هو/هي الفنان (ة) الذي/التي أحيا/أحيت أنجح حفل ليلة رأس السنة: ​نجوى كرم​، ​ميريام فارس​، وائل كفوري أو ​محمد عبده​؟وبعد أسبوع من التصويت حصلت الفنانة نجوى كرم على المرتبة الأولى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم الفنانة الأنجح ليلة رأس السنة حسب استفتاء فني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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