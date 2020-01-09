المواطن “يموّل” خزينة الدولة بلا مقابل.. كيف أثرت ضريبة “بطاقات التعبئة” على جودة الخدمة؟

2020/01/09 | 22:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لايعلم المواطن العراقي، لماذا يتوجب عليه الانفاق من امواله الخاصة على “خزينة الدولة” دون علمه، حيث يودع الفرد مبالغ اضافية إلى الخزينة كلما يبتاع بطاقة تعبئة لشحن هاتفه النقال، دون بديل نفعي لهذه “الصفقة”، التي فرضها البرلمان العراقي على شركات الاتصالات ومن ثم على عاتق المواطن.بداية القصة في اب من العام […]

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