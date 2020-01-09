2020/01/09 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في الشرطة العراقية سقوط صاروخ ليل الخميس في منطقة الدجيل، التابعة لمحافظة صلاح الدين، والتي لا تبعد كثيرا عن قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف جنودا من الولايات المتحدة.

وبينما لا يزال مصدر الصاروخ مجهولا، لم يتم تسجيل أي إصابات، بحسب المصادر.

وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

وشهدت الأراضي العراقية تصعيدا خلال الأسبوع الفائت، بعدما هاجمت إيران قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعدما اقتحمت عناصر موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد.

وقتل بعد ذلك قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد ردا على اقتحام السفارة.

وفي محاولة إيرانية للرد على مقتل سليماني، وجهت طهران 15 صاروخا باتجاه قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية، لم ينجم عنها أي خسائر بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).