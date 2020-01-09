2020/01/09 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تدعو جميع الأطراف إلى عدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تدعو جميع الأطراف إلى عدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تدعو جميع الأطراف إلى عدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).