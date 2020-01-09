مصر تعلن عن استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد السبت المقبل

2020/01/09 | 22:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "مصر للطيران"، اليوم الخميس، أنها قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارا من يوم السبت المقبل....

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