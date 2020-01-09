بدء العمل بإنشاء الممر الثاني لـ”طريق الموت” في ميسان

2020/01/09 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أعلنت مديرية طرق وجسور ميسان، الخميس، عن المباشرة بالعمل في إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة -فجر أل بدير، والذي يطلق عليه محليا “طريق الموت ” وقال مدير طرق وجسور ميسان يعقوب يوسف ” تم التوكل على الله والمباشرة بالعمل للممر الثاني لطريق البتيرة_ فجر_ ال بدير بطول ( ٧٢كم) (طريق يا […]

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