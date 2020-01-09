2020/01/09 | 22:48 - المصدر: الغد برس

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الخارجية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عر

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الخارجية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية وتعدها خرقا للسيادة

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