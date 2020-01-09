2020/01/09 | 22:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان عنصر امن اصيب بهجوم لداعش على احدى النقاط الامنية في قضاء داقوق بكركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "داعش هاجم نقطة امنية في قاطع الغيدة وطوبزاوة في اطراف قضاء داقوق بكركوك، وخلال عملية صد الهجوم تعرض احد المنتسبين الى الاصابة".

واضاف ان "الوضع الان تحت السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصر امن بهجوم لداعش على نقطة امنية في اطراف داقوق بكركوك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عنصر امن بهجوم لداعش على نقطة امنية في اطراف داقوق بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).