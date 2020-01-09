2020/01/09 | 22:48 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/صلاح الدين افادت وكالة رويترز ،ان صاروخا سقط قرب قاعدة بلد التي تستضيف قوات اميركية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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