2020/01/09 | 22:49 - المصدر: الغد برس

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الدفاع المدني يعلن اخماد حادث حريق منطقة جميلة

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الدفاع المدني يعلن اخماد حادث حريق منطقة جميلة

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