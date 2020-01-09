2020/01/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت حين قال الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إن الجيش المصري سيكون على (مسافة السكة) من أشقائنا في الخليج في حال تعرّضهم لتهديد مباشر من قوى الإرهاب، لأن القوات المصرية العسكرية هي "جيش كل العرب"، كان صادقًا، وكان على قدر كلمته، وكان في حجم العهد الصعب الذي قطعه على نفسه.على أن الأيام تثبتُ اليوم أن التزامه المحترم تجاه أشقائنا العرب، أكبرُ من الكلمات التي قالها قبل سنوات.ففي نص كلمته "مسافة السكة" تكلّم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - جيشُ مصر العظيم ... هو جيش العرب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - جيشُ مصر العظيم ... هو جيش العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).