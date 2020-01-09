قاسم المحبشي - الفلسفة من حب الحكمة إلى حكمة الحب.

2020/01/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي الفلسفة واحدة من الكلمات القليلة التي تعرضت عبر تاريخها الطويل لسوء فهم لا حدود له وتم نعتها بصفات وتصورات ليست من طبيعتها في شيء؛ كالسفسطة والهراء والتعقيد والغموض والزندقة والهرطقة وغير ذلك من الأحكام والنعوت السلبية التي نالت من سمعة«أم العلوم » وملكة الحكمة وأميرة المعارف وشوهت صورتها في تاريخ الفكر العربي الإسلامي القديم والحديث والمعاصر ، في مختلف الدوائر الثقافية والتعليمية والإعلامية وفي ......

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