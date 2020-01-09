عباس علي العلي - العودة لمسارات الثورة وأنتظار الحل

2020/01/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي مما لا شك فيه أن تاريخ الأول من تشرين الأول عام 2019 يشكل نقطة تحول مركزية في نضال الشعب العراقي للتحرر من تحكم المنظومة السياسية الفاسدة والمتخلفة، وبداية مرحلة أنتقالية جديدة تقود العراق إلى واقع مغاير تماما على الأسس التي قامت عليها جمهورية بريمر الطائفية العنصرية اللا عراقية، وخلال الأشهر الثلاثة التي مضت من عمر الثورة وأكثر كان هناك الكثير من التحولات والمد والجزر في مواقف المنظومة الحاكمة وم......

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