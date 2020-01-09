بيان لمعتصمي التحرير بشأن مطالب وأهداف تظاهرات عشرة كانون ومجموعة تحذيرات للمحتجين

2020/01/09 | 22:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بيان المعتصمين: من اخوتكم في ساحة التحرير..الى الشعب العراقي الكريم..بخصوص تظاهرات الجمعة ١٠ / ١ / ٢٠٢٠ : ١- نجدد ذكر الهدف من تظاهراتنا واعتصامنا، وهو الإصلاح الشامل لما تم تخريبه من قبل احزاب الفساد، وقد تحقق جزءاً منه بفضل الله، وتضحيات الشهداء والجرحى، ودعمكم الوطني، ونحن ننتظر تحقيق هدفنا […]

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