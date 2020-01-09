عتبات أولية لبسط ثقافة الحوار

2020/01/09 | 22:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نوفل أبو رغيف العديد من الأسئلة الأساسية تتقدم الحديث في هذا السياق وأبرزها كيف يمكن أن نرسخ ثقافة الحوار في مجتمعاتنا ؟ وكيف نسعى إلى تفعيل ثقافة الحوار لجعله مثمراً بنّاءً لا حواراً شكلياً استهلاكياً، وكيف نعمل بالضد من ثقافة الإقصاء عبر تقديم بديل ناجز عنها؟ ثم كيف نسهم في إشاعة روح التسامح […]

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