رويترز: شبكة جواسيس في مطاري بغداد ودمشق تورطت بمقتل سليماني

2020/01/09 | 23:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر، اليوم الخميس، إن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني تجنب استخدام طائرته الخاصة بسبب مخاوف أمنية.وأكدت المصادر لـرويترز إن سليماني ومرافقوه لم يكونوا مسجلين على لائحة مسافري […]

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