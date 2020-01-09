ترامب: حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

2020/01/09 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد يوم واحد فقط من الهجوم الصاروخي الذي شنته #إيران على قواعد أميركية في #العراق، أعلن الرئيس الامريكي #دونالد_ترامب انه صادق اليوم الخميس، على حزمة جديدة […]

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