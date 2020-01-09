2020/01/09 | 23:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت مصادر أمنية عراقية لوكالة "رويترز" بأن صاروخا سقط بالقرب من قاعدة "بلد" العسكرية، التي تحتضن قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين بالعراق.

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