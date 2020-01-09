2020/01/09 | 23:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت شركة مصر للطيران على حسابها على موقع تويتر، الخميس، استئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، ابتداء السبت المقبل.

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