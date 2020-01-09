سائرون: مقترح الصدر أنسب الحلول

2020/01/09 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ تحالف سائرون ،اليوم الخميس، مقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتقديم خمسة مرشحين لرئاسة أنسب الحلول لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة.

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