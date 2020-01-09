2020/01/09 | 23:19 - المصدر: الغد برس

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نائب: التظاهرات حققت 75% من أهدافها..



أما الان يجب عودة الدوام لل

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نائب: التظاهرات حققت 75% من أهدافها..



أما الان يجب عودة الدوام للمدارس والدوائر

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