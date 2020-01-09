تقرير لرويترز يكشف عن شبكة مخبرين اطاحت بـ(سليماني) كانت متواجدة داخل مطاري بغداد ودمشق

2020/01/09 | 23:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت وكالة رويترز، تقرير يشكف شبكة مخبرين اطاحت بقائد فيلق القدس، قاسم سليماني بعدما كان عائدا من مطار دمشق الى مطار بغداد.

وذكر التقرير التي ترجمته ”الغد برس“، انه ”وصل الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى مطار دمشق بسيارة زجاجية داكنة اللون، و ركب معه أربعة جنود من الحرس الثوري الإيراني، كانت متوقفة بالقرب من الدرج المؤدي إلى طائرة تشام وينجز إيرباص A320 المتجهة إلى بغداد.

واضاف انه ”لم يتم تسجيل سليماني ولا الجنود في بيان الركاب ، وفقًا لموظف بشركة شام وينجز والذي وصف مشهد رحيلهم من العاصمة السورية إلى رويترز، قال مصدر أمني عراقي على دراية بالترتيبات الأمنية لسليماني إن سليماني تجنب استخدام طائرته الخاصة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن أمنه“.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز، إن ”التحقيق العراقي في الضربات التي أودت بحياة الرجلين (ابو مهدي المهنس، وقاسم سليماني) في 3 يناير بدأ بعد دقائق من الضربة الأمريكية، حيث قام رجال الأمن الوطني بإغلاق المطار ومنعوا عشرات من موظفي الأمن من المغادرة ، بمن فيهم رجال الشرطة وضباط الجوازات وعملاء المخابرات.

وركز المحققون على كيفية تعاون المخبرين المشتبه بهم داخل مطاري دمشق وبغداد مع الجيش الأمريكي للمساعدة في تتبع وتحديد موقف سليماني ، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع اثنين من مسؤولي الأمن على دراية مباشرة بالتحقيق في العراق ، واثنين من موظفي مطار بغداد ، ومسؤولين من الشرطة و موظفان في شركة شام وينجز إيرلاينز السورية ، شركة طيران تجارية خاصة مقرها في دمشق.

وتابع التقرير انه ”يقود التحقيق السيد فالح الفياض ، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، والتي تدعمها إيران والتي تربطها علاقات وثيقة مع سليماني“.

وقال أحد مسؤولي الأمن العراقيين لرويترز، إن محققي وكالة الأمن القومي "لديهم مؤشرات قوية على أن شبكة من الجواسيس داخل مطار بغداد كانت متورطة في تسريب تفاصيل أمنية حساسة" عند وصول سليماني إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن من ”بين المشتبه بهم اثنان من موظفي الأمن في مطار بغداد واثنين من موظفي شام وينجز - "جاسوس في مطار دمشق وآخر يعمل على متن الطائرة".

وقال المسؤولون إن ”محققي وكالة الأمن القومي يعتقدون أن المشتبه بهم الأربعة ، الذين لم يتم القبض عليهم ، عملوا كجزء من مجموعة أوسع من الأشخاص الذين يتلقون معلومات للجيش الأمريكي“.

وقال المسؤولان الأمنيان العراقيان إن ”اثنين من موظفي شام وينجز يخضعان للتحقيق من قبل المخابرات السورية.



قال أحد مسؤولي الأمن العراقيين إن ”ضباط الأمن الوطني يحققون في بغداد مع اثنين من موظفي أمن المطار ، وهما جزء من خدمة حماية المنشآت في البلاد“.

واستكمل التقرير ان النتائج الأولية لفريق التحقيق في بغداد تشير إلى أن ”أول نصيحة بشأن سليماني جاءت من مطار دمشق، كانت مهمة خلية مطار بغداد تأكيد وصول الهدف وتفاصيل قافلته“.

واوضح التقرير انه لم يستجب المكتب الإعلامي لوكالة الأمن القومي العراقية لطلبات التعليق.



لم تستجب بعثة العراق إلى الأمم المتحدة في نيويورك لطلب التعليق، ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على ما إذا كان المخبرين في العراق وسوريا لعبوا دورًا في الهجمات“.

وقال مسؤولون امريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لرويترز ان ”الولايات المتحدة تتابع عن كثب تحركات سليماني لعدة أيام قبل الغارة لكنهم رفضوا ذكر كيف حدد الجيش موقعه ليلة الهجوم“.

وقال مدير شركة شام وينجز في دمشق إن ”موظفي شركات الطيران ممنوعون من التعليق على الهجوم أو التحقيق.



ورفض متحدث باسم هيئة الطيران المدني العراقية ، التي تدير مطارات البلاد ، التعليق على التحقيق ، لكنه وصفه بأنه روتيني بعد "مثل هذه الحوادث التي تشمل مسؤولين رفيعي المستوى".

واوضح التقرير انه ”هبطت طائرة سليماني في مطار بغداد في حوالي الساعة 12:30 من صباح يوم 3 يناير ، وفقا لمسؤولين بالمطار ، نقلا عن لقطات من كاميراتها الأمنية، خرج الجنرال وحراسه من الطائرة على الدرج مباشرة إلى مدرج المطار ، متجاوزين الجمارك.



قابله المهندس خارج الطائرة ، وصعد الرجلان إلى عربة مدرعة منتظرة“.

وقال المسؤولون في المطار إن ”الجنود الذين كانوا يحرسون الجنرال تراكموا على سيارة دفع رباعي مدرعة أخرى“.

وقال المسؤولون إنه ”بينما كان ضباط أمن المطار ينظرون ، توجهت السيارتان على الطريق الرئيسي المؤدي من المطار.



أصاب أول صاروخين أمريكيين“.

وقال المسؤولون الأمنيون العراقيون إنه ”في الساعات التي أعقبت الهجوم ، قام المحققون بالملاحظة على جميع المكالمات والرسائل النصية الواردة من طاقم الموظفين في المطار ليلاً بحثاً عن من ربما يكون قد أطلع الولايات المتحدة على تحركات سليماني“.

وقالت المصادر إن ”ضباط الأمن القومي أجروا تحقيقات لمدة ساعات مع موظفي أمن المطار وشام وينجز“.

وقال أحد رجال الأمن إن العملاء استجوبوه لمدة 24 ساعة قبل إطلاق سراحهلساعات ، سألوه عن من تحدث أو أجرى محادثات معه قبل هبوط طائرة سليماني - بما في ذلك أي "طلبات غريبة" تتعلق برحلة دمشق - وصادرت هاتفه المحمول "لقد سألوني مليون سؤال".

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