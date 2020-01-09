2020/01/09 | 23:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتائب حزب الله للجهاديين: اعملوا على شاكلتكم وتؤكد: سنكشف عن اي ع

اخبار مباشرة

كتائب حزب الله للجهاديين: اعملوا على شاكلتكم وتؤكد: سنكشف عن اي عمل عسكري نقوم به

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله للجهاديين: اعملوا على شاكلتكم وتؤكد: سنكشف عن اي عمل عسكري نقوم به) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله للجهاديين: اعملوا على شاكلتكم وتؤكد: سنكشف عن اي عمل عسكري نقوم به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).