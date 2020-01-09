2020/01/09 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان فلتغرد "العصافير"..لا حديث "يعلو" بالمغرب مؤخرا على حديث "إطلاق سراح معتقلي الرأي" أو "2020، مغرب بدون معتقلي رأي".وكأن المغرب بدون معتقلين سياسيين!! وكأن السجون بالمغرب "خاوية على عروشها"!!وفي العمق، لقد نجح النظام في توفير الأجواء الملائمة لكي تغرد "العصافير"..إن نخبتنا الناعمة "تناضل" من أجل إطلاق سراح "معتقلي الرأي" (بالمفهوم المبتذل والتمييزي)، و"تتضامن" معهم.ولا تهمها إطلاق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد بيان - الموضة: معتقلو الرأي!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد بيان - الموضة: معتقلو الرأي!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).