اصابة مخلص كمركي بجروح بليغة في محاولة اغتيال شرق ديالى

2020/01/09 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بأن مخلصاً كمركياً اصيب بجروح بليغة في محاولة اغتيال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مخلصاً كمركياً تعرض لمحاولة اغتيال قرب منزله في اطراف ناحية مندلي (٩٠كم شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابته بجروح بليغة جدا".

واضاف، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الخميس 9-1-2020 ، رفض تحالفه لأي اتفاق عراقي – أمريكي محتمل يبقي القوات الأجنبية في العراق ولا يطبق قرار البرلمان الذي نص على خروجها.

وقال المكصوصي، لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن تناقض القوى الشيعية باتخاذ القرارات جعلها تفقد ثقة الشارع العراقي.

وقال خوشناو في برنامج ( وجهة نظر ) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة دج

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، الخميس 9-1-2020، إن تحالفه لن يقبل بتمرير حكومة انتقالية لا تنفذ قرار البرلمان الأخير، إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما استبعد إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي

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