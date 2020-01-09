مجلة نيوزويك: تزايد احتمالات بشأن قيام إيران بإسقاط طائرة الركاب الاوكرانية

2020/01/09 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة نيوزويك الأميركية، عن تزايد الترجيحات بشأن قيام نظام الدفاعات الجوي الإيرانية، بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قبل أيام.

ونقلت المجلة عن مسؤولين اثنين، أحدهما في البنتاغون والآخر في المخابرات الأميركية، إضافة الى مسؤول بالمخابرات العراقية، اشارتهم الى وجود احتمالات كبيرة بشأن ان تكون الطائرة قد اسقطت باستخدام النظام الدفاعي الروسي الذي تستخدمه إيران، بسبب قيام الاخيرة بتفعيل النظام بالتزامن مع تنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق.

و أشار الأمين العام مجلس الامن الاوكراني أولسكي دانيلوف، الى قيام المحققين الاوكرانيين، بالبحث عن بقايا صاروخ روسي، سبق وان عُثر على أجزاء منه في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، مبينا ان المحققين حددوا عددا من الاحتمالات بشأن الحادث، من بينها اسقاطها بصاروخ، وتصادمها مع طائرة أخرى، وسقوطها نتيجة عمل إرهابي.

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