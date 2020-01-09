متظاهرو التحرير يحذرون من تحريف مطالبهم غداً

2020/01/09 | 23:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتظاهرون في #ساحة_التحرير، اليوم الخميس، من رفع أي شعار يخالف مطالبهم، فيما دعوا إلى الإسراع بتكليف شخصية لرئاسة مجلس الوزراء (المؤقت).وذكر بيان للمتظاهرين، وتداولته وسائل إعلام عراقية، بخصوص […]

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