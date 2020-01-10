فيديو جديد يظهر استخدام الفوسفور الابيض في الاعتداء على موكب الشهيد سليماني

2020/01/10 | 00:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف فيديو تم نشره مؤخرا، عن استخدام مادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في الصواريخ التي استخدمت من قبل جيش الارهاب الامريكي في استهداف موكب الشهيدين...

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