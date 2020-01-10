بعد الحكم بالسجن ١٥عاما.. الافراج عن متهم بالانتماء لداعش في كركوك

2020/01/10 | 00:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نقضت محكمة التمييز الاتحادية قرارا قضائيا بالسجن على متهم بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، وقررت الافراج عنه بعد ان تم الحكم عليه بالسجن ١٥ سنة.

وقال مصدر قضائي في حديث ل"الغد برس" ان "محكمة جنايات كركوك حكمت على متهم من ابناء المحافظة بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي بالسجن ١٥ سنة، وطلب رئاسة الادعاء العام من محكمة التمييز الاتحادية في بغداد تصديق الحكم".

واضاف المصدر ان "التمييز وجدت ان المدان تراجع عن اقواله امام محكمة الجنايات مدعيا ان تعرضه للتعذيب اجبره على الادلاء باعترافات غير صحيحة خلال مرحلة التحقيق وتاييد ذلك بتقرير طبي".

واوضح ان "الوقائع اثبتت بان المدان كان تعرض الى الاختطاف من تنظيم داعش الارهابي لاجباره على الانضمام اليهم قبل ان يتم الافراج عنه".

وبين، ان "جهات امنية عديدةقد اكدت سلامة موقف المدان ومن بينها الحشد الشعبي في كركوك".

ومضى المصدر، الى ان "محكمة التمييز وجدت ان الادلة التي استندت اليها محكمة الجنايات في سجن المدان غير كافية وقررت الغاء التهمة والافراج عنه فورا".

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