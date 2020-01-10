رئيس وزراء كندا: الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ إيراني وفق معلوماتنا

2020/01/10 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوتاوا-(أ ف ب) – الزمان – أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس أن العديد من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك الكندية، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت بالقرب من طهران الأربعاء “أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني”.وقال ترودو في مؤتمر صحافي “لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك من حلفائنا ومن اجهزتنا… […]

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