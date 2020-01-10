2020/01/10 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح حماية اموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية/وجهة نظر ———————————-مظهر محمد صالحلا توجد حماية immunity للرئيس الامريكي حالياً على اموال جمهورية العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض والتي اعتمدت بالامر الرئاسي الاول بالرقم ١-;-٣-;-٣-;-٠-;-٣-;-منذ شهر مايس عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- على حساب صندوق تنمية العرا......

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