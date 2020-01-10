بومبيو لعبد المهدي: سنعمل كل ما يتطلبه الامر لحماية الشعبين الامريكي والعراقي من ايران

2020/01/10 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الخميس، ان واشنطن ستعمل كل ما في وسعها لحماية مصالح الشعبين الامريكي والعراقي.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن الهجوم الإيراني على السيادة العراقية".

واضاف: " سنفعل كل ما يتطلبه الأمر لحماية الشعبين الأمريكي والعراقي والدفاع عن مصالحنا الجماعية".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بأن مخلصاً كمركياً اصيب بجروح بليغة في محاولة اغتيال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مخلصاً كمركياً تعرض لمحاولة اغتيال قرب منزله في اطراف ناحية مندلي (٩٠ك

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الخميس 9-1-2020 ، رفض تحالفه لأي اتفاق عراقي – أمريكي محتمل يبقي القوات الأجنبية في العراق ولا يطبق قرار البرلمان الذي نص على خروجها.

وقال المكصوصي، لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن تناقض القوى الشيعية باتخاذ القرارات جعلها تفقد ثقة الشارع العراقي.

وقال خوشناو في برنامج ( وجهة نظر ) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة دج

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